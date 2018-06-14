В Удмуртии планируют сохранить Камбарский машзавод, на который подали иск о банкротстве

ИЖЕВСК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют сохранить Камабарский машиностроительный завод, в отношении которого подан иск о банкротстве, сообщил в четверг журналистам первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

"Сам завод закрываться не будет, будет закрываться юридическое лицо (в случае банкротства предприятия). Ни один человек работу не потеряет, они все будут переведены во второе юридическое лицо этого же собственника - компании "Ника Петротэк", она занимается химпроизводством", - сказал он.

Свинин отметил, что власти республики также рассчитывают сохранить компетенцию предприятия как машиностроительного завода. "Договорились в течение двух недель с собственником встретиться на самом заводе. У него будет там план и у нас - что дальше с этой площадкой делать", - сказал он. Первый вице-премьер отметил, что в правительстве Удмуртии год назад предлагали собственнику предприятия написать письмо о том, в каких рынках для своей продукции он заинтересован, однако предложение осталось без ответа.

По словам Свинина, сейчас рассматриваются несколько вариантов развития ситуации. "Делать там индустриальный парк, чтобы привлечь инвестора и приземлять туда новые производства - один вариант развития событий. Второй вариант - получить от владельца список, куда можно поставлять их мотрисы, и снова выходить на переговоры, может быть, приводить сюда какой-то внешний машиностроительный завод", - сказал зампред правительства Удмуртии.

Ранее сообщалось, что заявление налоговой службы о признании Камбарского машзавода банкротом было подано в конце мая. Сумма исковых требований составляет более 30,638 млн рублей. Судебное заседание состоится 6 июля. Камбарский машиностроительный завод расположен в городе Камбарке в Удмуртии, основным видом деятельности является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава.