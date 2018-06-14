Первое новое судно Архангельского тралового флота выйдет на вылов в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Первый из четырех траулеров, поддержанных инвестиционными квотами на вылов рыбы, заложенных на Выборгском судостроительном заводе для Архангельского тралового флота, выйдет в море в 2019 году. Об этом в четверг в Архангельске в кулуарах международного форума "Судостроение в Арктике" сообщил ТАСС замдиректора по технической эксплуатации АО "Архангельский траловый флот" Иван Влазнев.

"Планируется, что первое судно выйдет в 2019 году. Тогда оно будет сдано в эксплуатацию и отправится на промысел. Далее каждый год будет выходить по судну", - сказал ТАСС Влазнев.

По его словам, на судне будет организовано практически безотходное производство. "Оно уникально тем, что у него практически безотходное производство: вылавливаем рыбу, вырабатывается филе, вырабатывается обезглавленная рыба, изготавливаются икра, печень трески, рыбий жир и рыбная мука, отходов практически нет", - сказал собеседник агентства. Судно будет работать в Баренцевом, Северном и Норвежском морях.