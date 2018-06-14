Эксперты: повышение пенсионного возраста может оздоровить рынок труда

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста с одной стороны может сократить теневую занятость и повысить доходы пенсионеров, а с другой - существуют риски дефицита рабочих мест и дискриминации при приеме на работу по возрастному принципу. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг на заседании предложил поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Сегодня возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составляет 55 и 60 лет соответственно. Медведев поручил также устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста и отметил, что в среднесрочной перспективе страна может столкнуться с нехваткой трудовых ресурсов.

Структура рынка труда изменится

"Это решение приведет к улучшению на рынке труда. Люди до 50 лет будут востребованы, потому что впереди еще 10 лет труда. Соответственно, работодатели тоже поменяют свои заявки на работников", - сказал ТАСС президент одного из крупнейших объединений работодателей "Опоры России" Александр Калинин.

Он считает, что в России назрела тема повышения пенсионного возраста. Если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, то сегодня уже менее двух работающих на одного пенсионера, а далее это соотношение будет только усугубляться, учитывая демографическую яму, подчеркнул он.

Глава "Опоры России" считает, что повышение возраста выхода на пенсию позволит решить проблемы рынка труда, связанные с нехваткой квалифицированных кадров.

"В этом маневре (повышение пенсионного возраста) есть и плюсы. Не секрет, что сегодня существует нехватка на квалифицированных специалистов и она будет расти. Для работодателей лучше, если работники будут работать дольше", - сказал эксперт.

Рост доходов пенсионеров

Калинин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста приведет к росту доходов пенсионеров. Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей в год.

"Многие работники продолжают и после выхода на пенсию работать, но часто это в тени", - сказал Калинин. Он напомнил, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, поэтому пенсионеры не стараются работать официально. Многие предпочитают трудиться в теневом секторе, чтобы и пенсия индексировалась и какой-то дополнительный доход получить, добавил глава "Опоры России".

Эксперт считает, что повышение пенсионного возраста будет подталкивать людей трудоустраиваться официально. Сейчас, по данным ПФР, из 46 млн пенсионеров только 9 млн работают официально.

Проблема новых рабочих мест

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал ТАСС, что за последние 17 лет в России наблюдается устойчивая тенденция сокращения рабочих мест. Это связано с повышением конкурентоспособности предприятий, с автоматизацией и с оптимизацией в том числе в бюджетном секторе экономики, оптимизацией лечебных и образовательных учреждений, пояснил собеседник агентства.

"Соответственно, мы можем понимать, что при низких темпах роста экономики на 1,5% в год нам нужно дополнительно создавать по 200 тыс. дополнительных рабочих мест. Где возьмут эти дополнительные рабочие места, пока непонятно", - сказал Сафонов.

Возрастная дискриминация

Эксперт напомнил о существующей сегодня дискриминации на рынке труда по возрасту. Глава Минтруда Максим Топилин ранее также признал, что несмотря на запрет на ограничение возраста соискателей, некоторые работодатели указывают предельный возраст в объявлениях о вакансиях.

"Все социологические исследования показывают, что точка отсечения возрастная - 45 лет. И решить эту проблему не может ни одна страна в мире. Тем более бесполезно ее решать методом контроля и надзора. И как следствие, люди будут вынуждены уходить на досрочные пенсии и это приведет к тому, что уровень пенсионного обеспечения для многих граждан не вырастет, а упадет", - добавил Сафонов.

По его словам, сегодня, чтобы иметь оптимальный доход, люди часто работают по совместительству. Есть риск, что ради трудоустройства людей старшего возраста работодатели будут пресекать эту практику на предприятии.