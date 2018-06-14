Mercedes отзывает в России 9,3 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей A-B-C-CLA-GLA и GLC-классов из-за проблем с подушками безопасности, сообщил Росстандарт.

Речь идет об автомобилях, реализованных с 2016-го по 2018 год.

"Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", - отмечается в сообщении.

На данных автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.