В двух районах Курской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о введении карантина на территории двух районов региона из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в четверг сообщили в администрации области.

Как сообщалось ранее, специалисты впервые выявили вирус гриппа птиц в Курской области в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревне Нижняя Грайворонка Советского района, а также на территории лесополосы Рышковского сельсовета.

"Постановлениями губернатора Курской области в Советском и Курском районах введен карантин по гриппу птиц. Усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме "закрытого типа", а также поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах", - отметили в администрации региона.

Кроме того, направлена заявка в департамент ветеринарии Минсельхоза РФ о выделении Курской области 50 тыс. доз вакцины против птичьего гриппа.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.