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Возмещение вкладчикам Русского национального банка выплатит Сбербанк

Экономика и бизнес
14 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Прием заявлений и выплаты начнутся 18 июня

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк в качестве банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам Русского национального банка (Ростов-на-Дону), у которого ЦБ РФ 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 18 июня 2018 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 6 июня.

Банк России 6 июня отозвал лицензию у Русского национального банка. По данным регулятора, бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости.

Кроме того, банк систематически проводил непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе России.

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