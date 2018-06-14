Астраханская область на треть увеличит производство черной икры

АСТРАХАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают, что рыбоводные хозяйства региона в этом году произведут около 14 тонн черной икры против 10,5 тонн годом ранее, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности области Алексей Галкин.

"С каждым годом растет количество рыбоводных хозяйств, которые занимаются осетроводством, сейчас их уже более 20. Кроме того, растет маточное стадо производителей осетровых видов рыб, поэтому ожидаем, что в этом году получим примерно 800 тонн осетровых, производство черной икры вырастет примерно до 14 тонн", - сказал Галкин.

Министр также сообщил о снижении цены на икру, в том числе за счет роста объемов ее производства. "В рублевом эквиваленте цена упала, сейчас оптовая стоимость на некоторые виды осетровой икры снизилась до 25 тысяч рублей за кг, средняя - составляет 30 тыс., а три-четыре года назад цена была - от 40 до 50 тыс.", - отметил собеседник.

Галкин добавил, что одно из крупных осетровых предприятий региона получило необходимые документы для экспорта черной икры в Европу. Поставки планируются уже в этом году.

Черная икра и осетры - бренд Астраханской области. В прошлом году рыбоводные хозяйства региона произвели около 600 тонн осетровых, что на 26,7% больше показателей 2016 года. Также на 5%, до 10,5 тонн вырос объем полученной черной икры. Эта продукция пока реализуется только в российских регионах.