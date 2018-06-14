Новак заявил, что ОПЕК+ обсудит рост добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рост добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может составить 1,5 млн баррелей в сутки, восстановление добычи может начаться уже с 1 июля. Такие параметры смягчения квот страны-участницы соглашения обсудят на встрече в Вене 22-23 июня, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован. Параметры - до 1,5 млн баррелей в сутки на сегодняшний день могут быть рассмотрены", - сказал министр.

По его словам, корректировка обязательств в рамках сделки может начаться с 1 июля. "С постепенным естественным выходом, потому что есть динамика роста спроса, и все это нужно балансировать", - добавил он.

При этом Новак признал, что не все участники соглашения имеют возможность сразу начать восстановление добычи. "Нужно смотреть динамику роста спроса и возможности в целом разных стран по увеличению объемов добычи. Не все смогут в сегодняшний ситуации. Есть страны, которые могут нарастить добычу, есть те, кому сложно это сделать быстро. Нужно все это посчитать", - заключил он.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в мае страны ОПЕК+ сократили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года при квоте в 1,8 млн баррелей.

О необходимости смягчить квоты по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+ Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех впервые заявили в конце мая в рамках ПМЭФ. По их словам, падение добычи в Венесуэле и возможное сокращение поставок из Ирана из-за американских санкций может привести к дефициту предложения.

В четверг Аль-Фалех сказал журналистам в Москве, что "восстановление добычи будет неизбежно плавным". По оценке МЭА, ОПЕК может в короткие сроки нарастить добычу на 1,1 млн баррелей в сутки.

Проект "Арктик СПГ 2"

Новак добавил, что вместе с Халедом аль-Фалехом обсудит участие Saudi Aramco в российском проекте "Арктик СПГ 2" на встрече в Москве.

"Мы знаем, что такие переговоры идут между Saudi Aramco и "Новатеком". В целом правительство поддерживает такие инвестиционные совместные проекты. Нужно ожидать коммерческих договоренностей. Вопрос будет обсуждаться [сегодня]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что "Новатэк" заинтересован в участии Saudi Aramco в проекте строительства завода. Проектную документацию (feed) "Арктик СПГ 2" планируется подготовить в ноябре 2018 года.

В конце мая представители Total во время Петербургского международного экономического форума договорились о покупке у "Новатэка" 10% в проекте "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" - второй завод компании "Новатэк" по производству сжиженного природного газа, запуск которого должен состояться в 2023 году. Его мощность составит порядка 19,8 млн т СПГ в год.