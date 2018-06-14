Комитет ГД по охране здоровья создаст рабочую группу по обсуждению пенсионного возраста

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по законопроекту о повышении пенсионного возраста будет создана в комитете Госдумы по охране здоровья.

"Мы, естественно, как люди, отвечающие и за продолжительность жизни, и за ее качество, за качество жизни пенсионеров, за многое другое, конечно, в эту дискуссию будем вовлечены в полной мере. Я предлагаю вам создать у нас рабочую группу. Вполне вероятно, что в эту рабочую группу войдут все члены комитета", - заявил на заседании в четверг глава комитета Дмитрий Морозов. Предложение было поддержано.

"Тема будет затрагивать каждого из нас, давайте мы будем готовы к ее обсуждению. Эту рабочую группу, если никто не будет возражать, я бы возглавил сам", - добавил он.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как пояснил ранее первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, после внесения правительством законопроекта в нижнюю палату парламента этот документ будет обсуждаться месяц до первого чтения, более месяца - до второго.