Татарстан нарастил экспорт с Казахстаном за 2017 год в полтора раза

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Татарстан увеличил объем экспорта в Казахстан в полтора раза по итогам 2017 года. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По итогам 2017 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном составил $702,9 млн. В том числе экспортные операции - $598,3 млн, с увеличением экспорта в полтора раза. Импортные операции - $104,6 млн, увеличение в 10 раз. По итогам уже I квартала этого года двусторонний оборот вырос на 60% и к настоящему времени составил $198 млн", - сказала она.

По словам Галимовой, структура экспорта из Татарстана в Казахстан представляют нефть, средства наземного транспорта, пластмассы и изделия из них. Из Казахстана в Татарстан импортируются черные металлы, медь, изделия из них.

На встрече президента Татарстана Рустама Минниханова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая состоится в Казани в пятницу, возможно обсуждений перспективных направлений сотрудничества, добавила Галимова.

"На сегодня это продвижение в Казахстан татарстанской продукции, привлечение инвестиций из Казахстана, организация работы в рамках заседания совместной татарстанско-казахстанской группы по торгово-экономическому сотрудничеству, это развитие проектов, по сборке спецтехнике и изготовлению деталей и узлов на мощностях "Камаз Инжиниринг", развитие сотрудничества в области машиностроения, нефтехимии, вертолетостроения, судостроения, энергетики, сельского хозяйства и т.д. Также организация на территории Татарстана производств и совместных предприятий в области технологий и добычи углеводородного сырья. После расширенной встречи состоится презентация в Госсовете Татарстана проектов Болгарской исламской академии", - сказала она.