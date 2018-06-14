Банки начнут с 1 июля отчитываться в ЦБ об ущербе от кибератак

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские банки с 1 июля будут информировать Банк России об экономических последствиях киберинцидентов для себя и своих клиентов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Операторы будут сообщать в Банк России о том, на какие суммы за отчетный период покушались злоумышленники, какие суммы удалось похитить. Важным показателем будет сумма похищенных средств, возвращенных оператором своим клиентам. Данный показатель позволит Банку России оценить, насколько добросовестно операторы исполняют обязанность по возмещению своим клиентам похищенных денежных средств, установленную законом "О национальной платежной системе". Также в новую форму отчетности включены показатели непрерывности оказания услуг по переводу денежных средств при проведении компьютерной атаки", - говорится в сообщении.