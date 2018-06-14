На Ставрополье стартовала уборочная кампания на площади более 2 млн га

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края начали уборку урожая, первыми к работе приступили восточные районы региона. Уборку предстоит провести на площади более 2 млн га, сообщила в четверг пресс-служба губернатора края по итогам селекторного совещания представителей регионов с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Жатва на Ставрополье стартовала - в восточных районах обмолочено 500 га ячменя. Общая территория уборки составляет в этом году в крае 2 млн 153 тыс. га, из них более 1,8 млн га - озимая пшеница. Инфраструктура для размещения будущего ставропольского урожая подготовлена, ее мощность составляет 10,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

На уборке задействовано порядка 8,5 тыс. комбайнов. Как отмечают в правительстве, среднюю урожайность зерновых в этом году может снизить засушливая погода, установившаяся в восточных районах.

Ранее эксперты Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра прогнозировали среднюю урожайность зерновых в 2018 году на Ставрополье ниже 35-37 центнеров с га. По данным министерства сельского хозяйства края, в 2017 году урожайность превышала 40 центнеров с га.

На прибыльность сельхозпредприятий может повлиять также рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). При подготовке к посевной аграриям пришлось дополнительно затратить порядка 6 млрд рублей на закупку горючего.

"Чтобы поддержать аграрный сектор, [губернатор Ставрополья Владимир] Владимиров предложил рассмотреть возможность субсидирования затрат на ГСМ для сельхозпредприятий. В качестве другой меры поддержки он назвал сохранение нулевой экспортной пошлины на пшеницу. В июле официально заканчивается действие этой ставки, установленной еще в 2016 году. Глава края предложил продлить ее на новый период", - отмечают в правительстве.