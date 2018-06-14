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Уровень газификации Смоленской области за 12 лет вырос почти на 17%

Экономика и бизнес
14 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В "Газпроме" заявили, что в 2018 году в регионе продолжатся работы по газификации населенных пунктов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уровень газификации Смоленской области с 2005 года увеличен почти на 17% - до 75,7%, на эти цели потрачено более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в управлении информации ПАО "Газпром" по итогам рабочей встречи председателя правления организации Алексея Миллера и губернатора Смоленской области Алексея Островского.

"Стороны рассмотрели ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что в 2005-2017 годах "Газпром" направил на эти цели 1,57 млрд рублей, построено 10 межпоселковых газопроводов. В свою очередь администрация Смоленской области в целом выполнила обязательства по подготовке потребителей к приему газа. Уровень газификации региона увеличен с 58,8% до 75,7%, для сравнения в среднем по России - 68,1%", - сообщили в управлении.

По данным управления информации ПАО "Газпром", в 2018 году продолжатся работы по газификации региона. "Начато сооружение межпоселкового газопровода к деревням Никольское, Соколино и Субботники Сычевского района. Планируется приступить к строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции "Селиваново", четырех межпоселковых газопроводов - для подачи газа в город Велиж, деревни Погорелье и Селезни Велижского района, село Туманово Вяземского района, поселка Угра Угранского района. Продолжаются проектно-изыскательские работы по двум газопроводам в Руднянском и Шумячском районах", - уточнили в управлении.

Также на рабочей встрече обсудили реализацию программы "Газпром - детям", в рамках которой в Смоленской области строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и культурно-выставочный центр в Вязьме.

Между "Газпромом" и администрацией Смоленской области действуют договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации до 2021 года.

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