Целесообразность строительства железной дороги от Керчи до Симферополя определят в августе

КРАСНОПЕРЕКОПСК /Республика Крым/, 14 июня. /ТАСС/. Власти Крыма совместно с представителями Минтранса до конца лета определят экономическую эффективность и целесообразность строительства новой железной дороги от Керчи до Симферополя через Белогорск, сообщил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Проект пока в стадии обсуждения остался, решение [о целесообразности строительства] пока не принято, в августе, я думаю, у нас будут окончательно поставлены точки по этому проекту", - сказал Аксенов.

Он выразил мнение, что этот проект необходим Крымскому полуострову, с которым Украина с 2014 года прервала железнодорожное сообщение.

"Вообще, конечно, нужно строить эту [железнодорожную] ветку, без вариантов. Пускать пассажирское сообщение через Керчь - Джанкой - Симферополь нерационально, а грузовое сообщение может остаться через Джанкой, все-таки там самый большой сортировочный узел, и эта станция наиболее удобна для грузоперевозок, особенно для завоза строительных материалов", - отметил глава региона.

В ноябре 2017 года власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу протяженностью 215 км от Керчи до Симферополя через Белогорск. Предложение построить магистраль вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма. Сейчас железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере полуострова.

Согласно предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь - Симферополь через Белогорск составит 35 млрд рублей.