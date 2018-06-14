В ОЗК заявили, что арест активов группы "Сумма" не отразился на работе компании

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) продолжает работать в штатном режиме, несмотря на арест счетов группы "Сумма" (группа владеет 50% минус одна акция в ОЗК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОЗК.

"Компания работает в штатном режиме. Никак эти события не отразились на деятельности компании", - сказал представитель ОЗК.

В четверг стало известно о том, что 28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено на 14 июня к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу. Среди арестованных по делу активов - акции Fesco и ЗАО "Портофлот".