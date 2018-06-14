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В ОЗК заявили, что арест активов группы "Сумма" не отразился на работе компании

Экономика и бизнес
14 июня, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Суд арестовал акции 13 компаний, входящих в группу

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) продолжает работать в штатном режиме, несмотря на арест счетов группы "Сумма" (группа владеет 50% минус одна акция в ОЗК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОЗК.

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"Компания работает в штатном режиме. Никак эти события не отразились на деятельности компании", - сказал представитель ОЗК.

В четверг стало известно о том, что 28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено на 14 июня к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу. Среди арестованных по делу активов - акции Fesco и ЗАО "Портофлот".

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