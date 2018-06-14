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Cтраны ЕС единогласно одобрили введение импортных пошлин против США

Экономика и бизнес
14 июня, 18:13 дата обновления: 14 июня, 18:36 UTC+3

Теперь эти меры также должна одобрить Еврокомиссия

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© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 14 июня. Страны - члены Евросоюза на заседании в Брюсселе единогласно одобрили введение импортных пошлин против США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

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Эти меры должны получить одобрение Еврокомиссии, следующее заседание которой запланировано на 20 июня, указывает агентство.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня. ЕС заявил, что введет ответные меры с начала июля.

ЕС также уже инициировал разбирательство по делу о введении пошлин со стороны США во Всемирной Торговой Организации.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Страны
США Канада Мексика Бразилия Австралия Аргентина Республика Корея
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