Cтраны ЕС единогласно одобрили введение импортных пошлин против США

ТАСС, 14 июня. Страны - члены Евросоюза на заседании в Брюсселе единогласно одобрили введение импортных пошлин против США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Эти меры должны получить одобрение Еврокомиссии, следующее заседание которой запланировано на 20 июня, указывает агентство.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня. ЕС заявил, что введет ответные меры с начала июля.

ЕС также уже инициировал разбирательство по делу о введении пошлин со стороны США во Всемирной Торговой Организации.