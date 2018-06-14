Шохин: кабмин должен предложить бизнесу стимулы для трудоустройства пожилых людей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ помимо принятия решения о повышении пенсионного возраста должно разработать меры, которые стимулировали бы бизнес принимать на работу пожилых людей и предусматривали софинансирование программ их обучения в условиях внедрения новых технологий. Об этом заявил ТАСС в четверг глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Сейчас они [пожилые люди] попадают в категорию, когда их надо подтягивать и готовить, в том числе к новым условиям производства, новым технологиям. А это затраты и работодателей, и, надеемся, еще и правительства, и бюджета", - сказал Шохин.

По его словам, нужны стимулы для работодателей, чтобы они принимали на работу людей пожилого возраста и работающих пенсионеров.

"Надо также, чтобы часть средств на профилактику от несчастных случаев и профзаболеваний тратилась. А это уже тематика Фонда социального страхования, там можно было бы поднять долю расходов на профилактические мероприятия. Ну и, естественно, нужно совершенствовать обязательное медицинское страхование и какие-то меры поддержки для людей в новом предпенсионном возрасте продумывать", - сказал Шохин.

По его словам, повышение пенсионного возраста должно рассматриваться в комплексе всех мероприятий пенсионной реформы. "Мы считаем, что надо определиться с накопительной пенсионной системой и принять закон об индивидуальном пенсионном капитале. Надо принять вместо обязательной накопительной системы логику добровольной, создать мощные налоговые стимулы для того, чтобы люди сберегали", - добавил глава РСПП.