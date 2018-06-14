Минфин стремится не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2019 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минфин стремится не допустить роста цен на моторное топливо выше инфляции в 2019 году, на это направлены все действия по регулированию рынка, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Не должно сложиться ложное впечатление, что мы хотим на 15% c 1 января (2019 года) цены поднять. Никто такой цели перед собой не ставит. Мы наоборот стремимся уложиться в те задачи, чтобы рост не больше инфляции был", - отметил он.

По словам Сазанова, правительство сейчас обсуждает способы, которые бы позволили избежать резкого скачка цены бензина в январе 2019 года после очередного повышения акциза. Сейчас обсуждаются два варианта: механизм демпфирующей (уменьшающий или устраняющий) надбавки в обратном акцизе, либо более плавное повышение акцизов.

Ведомство согласно с тяжелым положением независимых сетей АЗС и намерено сделать все возможное, чтобы они не закрылись, добавил Сазанов. "Если независимые АЗС уйдут с рынка, это будет критическая ситуация. Мы должны принять все меры, чтобы они остались", - сказал он.

По его словам, текущие меры правительства позволяют снизить цены на оптовом рынке нефтепродуктов, что снизит нагрузку на независимые сети АЗС.

Кроме того, он заметил, что введение механизма обратного акциза для НПЗ может привести к закрытию НПЗ, которые не реализуют бензин на внутреннем рынке. Их общий объем нефтепереработки может достигать максимум 30 млн т. Он подчеркнул, что речь о НПЗ, которые не производят бензин и не поставляют его на внутренний рынок. "Я думаю, да (могут закрыться). Это 20-30 млн т максимум", - сказал он, отметив, что пока рано говорить о конкретных объемах.

Ранее Независимый топливный союз, который объединяет владельцев независимых АЗС, сообщал, что в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться. Они подчеркивали, что ситуация критическая.

Сейчас по их оценке, в России около 15 тыс. независимых АЗС - или около 60% от общего числа заправок.