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Минфин стремится не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2019 году

Экономика и бизнес
14 июня, 18:06 дата обновления: 14 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ведомство также согласно с тяжелым положением независимых сетей АЗС и намерено сделать все возможное, чтобы они не закрылись

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минфин стремится не допустить роста цен на моторное топливо выше инфляции в 2019 году, на это направлены все действия по регулированию рынка, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

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"Не должно сложиться ложное впечатление, что мы хотим на 15% c 1 января (2019 года) цены поднять. Никто такой цели перед собой не ставит. Мы наоборот стремимся уложиться в те задачи, чтобы рост не больше инфляции был", - отметил он.

По словам Сазанова, правительство сейчас обсуждает способы, которые бы позволили избежать резкого скачка цены бензина в январе 2019 года после очередного повышения акциза. Сейчас обсуждаются два варианта: механизм демпфирующей (уменьшающий или устраняющий) надбавки в обратном акцизе, либо более плавное повышение акцизов.

Ведомство согласно с тяжелым положением независимых сетей АЗС и намерено сделать все возможное, чтобы они не закрылись, добавил Сазанов. "Если независимые АЗС уйдут с рынка, это будет критическая ситуация. Мы должны принять все меры, чтобы они остались", - сказал он.

По его словам, текущие меры правительства позволяют снизить цены на оптовом рынке нефтепродуктов, что снизит нагрузку на независимые сети АЗС.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

Кроме того, он заметил, что введение механизма обратного акциза для НПЗ может привести к закрытию НПЗ, которые не реализуют бензин на внутреннем рынке. Их общий объем нефтепереработки может достигать максимум 30 млн т. Он подчеркнул, что речь о НПЗ, которые не производят бензин и не поставляют его на внутренний рынок. "Я думаю, да (могут закрыться). Это 20-30 млн т максимум", - сказал он, отметив, что пока рано говорить о конкретных объемах.

Ранее Независимый топливный союз, который объединяет владельцев независимых АЗС, сообщал, что в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться. Они подчеркивали, что ситуация критическая.

Сейчас по их оценке, в России около 15 тыс. независимых АЗС - или около 60% от общего числа заправок.

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