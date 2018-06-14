Основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли сформируют на следующей неделе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли, размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов на топливо, будут сформированы на следующей неделе, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Я думаю, что на следующей неделе. Я надеюсь", - сказал он.

Кроме того, по словам Сазанова, схема применения обратного акциза на нефть уже определена и "всех устраивает".

Ведомство не планирует ограничивать срок действия обратного акциза на нефть для НПЗ, также сообщил Сазанов. "Я считаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обратный акциз бессрочным.

Сазанов уточнил, что Минфин и Минэнерго РФ договорились о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. "Договоренности достигнуты в том, что мы завершаем налоговый маневр за шесть лет. Мы принципиально договорились о том, что равномерно за шесть лет обнуляем экспортную пошлину и эквивалентно повышаем НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)", - сказал он.