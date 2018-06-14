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Маск объявил о завершении строительства участка транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

Экономика и бизнес
14 июня, 18:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Глава The Boring Company сообщил, что через несколько месяцев компания сможет предложить пассажирам бесплатные поездки

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Илон Маск

Илон Маск

© Charles Sykes/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. The Boring Company практически завершила прокладку и строительство участка подземного туннеля под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), предназначенного для транспортировки людей в качестве альтернативы наземному транспорту и метро. Протяженность участка превышает 4,3 км, сообщил глава компании Илон Маск в четверг в своем Instagram.

"Первый [из четырех] туннелей The Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов. После получения окончательного разрешения органов надзора через несколько месяцев мы сможем предложить пассажирам бесплатные поездки", - написал Маск.

Он обещал, что приоритет после начала эксплуатации туннеля будет отдан пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда данной системы будет ниже цены автобусного билета.

Илон Маск заявил о создании The Boring Company в декабре позапрошлого года, в январе 2017 года компания приобрела бур и начала строить тоннель в рамках проекта по созданию сети, призванной в перспективе охватить весь Лос-Анджелес.

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