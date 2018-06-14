Правительство предложило повысить пенсионный возраст

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выступило в четверг с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров назвал предлагаемые решения непростыми, но необходимыми.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что 16 июня предлагаемый правительством законопроект будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ в самое ближайшее время будет передан на рассмотрение в Госдуму, добавил он.

Законодатели планируют обсудить предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами, сообщил глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов. Целью реформы должно быть повышение благосостояния пенсионеров, добавил он.

Эксперты полагают, что пенсионная реформа поможет решить некоторые проблемы, но следует скорректировать терминологию и убрать, в частности, "обидные для граждан" определения "пенсия по старости" и "период дожития".

Изменения необходимы

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. "Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал Медведев на заседании кабмина. Это, по его словам, позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.

Премьер-министр отметил, что правительство понимает непростой характер этих решений. "Поэтому мы шли к ним длительное время, у нас были острые дискуссии, мы прорабатывали самые разные варианты, взвешивали все "за" и "против". Но точно также мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно: без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики", - подчеркнул глава кабмина.

Медведев напомнил, что ключевая задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным - повысить пенсии, увеличивая их темпами выше инфляции вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Однако в настоящее время в стране сложилась демографическая ситуация, при которой доля работающих людей становится все меньше, а пенсионеров - все больше. С каждым годом этот дисбаланс продолжит расти, а, следовательно, будет расти и нагрузка на работающих граждан.

"Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Для того, чтобы это не произошло, мы должны принять дополнительные меры, только так мы сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам, причем на долгосрочный период", - сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что нынешние сроки выхода на пенсию в России были установлены в середине прошлого века и оставались на том же уровне, несмотря на рост продолжительности жизни и изменение условий быта и труда. Он обратил внимание, что сейчас люди не просто живут дольше, но и дольше остаются активными: "Человек пенсионного возраста, скажем, лет 30 назад и сегодня - это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не выросли", - сказал премьер, обратив внимание на то, что число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12,5 млн человек, "и с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться".

При этом он подчеркнул, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты.

Премьер-министр обратился к профессиональным союзам, к работодателям с тем, чтобы они "оперативно организовали проведение необходимых процедур, и чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии", на котором будут рассмотрены вопросы пенсионной реформы.

В ближайшие дни

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил журналистам, что законопроект о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений уже в ближайшую субботу (16 июня). Российская трехсторонняя комиссия состоит из представителей профсоюзов, правительства Российской Федерации и общероссийских объединений работодателей.

Отвечая на вопрос, когда этот законопроект будет внесен в Госдуму, Топилин сказал: "В ближайшие дни, в ближайшие сутки". "Рассчитываем, в эту - весеннюю - сессию [законопроект будет] принят в первом чтении, окончательно - после завершения (парламентских) каникул", - добавил министр.

По словам Топилина, правительство настроено на диалог с депутатами по данному вопросу. "Будем работать над этими предложениями, мы попытались объяснить, что иным способом (кроме как повышением пенсионного возраста - прим. ТАСС) просто не будет возможности повысить пенсии на значимую величину", - отметил он.

Дума будет обсуждать

Госдума будет обсуждать предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами, заявил вице-спикер, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов. "Все, что мы получим (от правительства - прим. ТАСС), естественно, будем обсуждать в рамках нашего регламента, обсуждать с экспертами, с регионами, обсуждать в деталях и стремиться к тому, чтобы поставленные цели - повышение благосостояния пенсионеров - были достигнуты", - отметил он, высказав мнение, что "пенсионная реформа назрела".

"Самое важное в этой реформе - увеличение материального благосостояния наших пенсионеров. Любая реформа должна привести к этому и к выполнению соответствующих указов президента", - подчеркнул Неверов, пояснив, что речь идет, в частности, об "индексации выше инфляции, других направлениях, которые решают вопросы пенсионеров, замещении заработка в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (не ниже 40%)".

Со своей стороны первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев напомнил, что за счет роста продолжительности жизни число пенсионеров в РФ все время возрастает, нагрузка на работающих увеличилась: "Если в 1970 году на одного пенсионера приходилось почти четыре работающих человека, то к 2019 году на одного пенсионера будет приходиться двое работающих, и эта тенденция сохраняется". "Значит, надо искать пути, чтобы реализовать важную задачу - обеспечить достойную жизнь наших пенсионеров, реальное увеличение пенсий", - убежден он.

Исаев заверил, что Госдума будет соблюдать все регламентные сроки, законопроект будет обсуждаться месяц до первого чтения, более месяца до второго. "Мы выслушаем позицию участников российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, - пообещал парламентарий, ранее долгое время возглавлявший комитет Госдумы по труду. - Мы будем советоваться с Союзом пенсионеров России, с общественными организациями, экспертами, будет всестороннее широкое обсуждение".

Поможет решить проблемы

Повышение пенсионного возраста с одной стороны может сократить теневую занятость и повысить доходы пенсионеров, а с другой - существуют риски дефицита рабочих мест и дискриминации при приеме на работу по возрастному принципу, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Увеличение пенсионного возраста приведет к улучшению на рынке труда. "Люди до 50 лет будут востребованы, потому что впереди еще 10 лет труда. Соответственно, работодатели тоже поменяют свои заявки на работников", - считает президент одного из крупнейших объединений работодателей "Опоры России" Александр Калинин. "Не секрет, что сегодня существует нехватка на квалифицированных специалистов и она будет расти. Для работодателей лучше, если работники будут работать дольше", - сказал он.

Кроме того, по словам Калинина, повышение пенсионного возраста приведет к росту доходов пенсионеров. Он напомнил, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, поэтому пенсионеры не стараются работать официально. Многие предпочитают трудиться в теневом секторе, чтобы и пенсия индексировалась и какой-то дополнительный доход получить, добавил глава "Опоры России".

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов напомнил о существующей сегодня дискриминации на рынке труда по возрасту. Глава Минтруда Максим Топилин ранее также признал, что несмотря на запрет на ограничение возраста соискателей, некоторые работодатели указывают предельный возраст в объявлениях о вакансиях.

"Все социологические исследования показывают, что точка отсечения возрастная - 45 лет. И решить эту проблему не может ни одна страна в мире. Тем более бесполезно ее решать методом контроля и надзора. И как следствие, люди будут вынуждены уходить на досрочные пенсии и это приведет к тому, что уровень пенсионного обеспечения для многих граждан не вырастет, а упадет", - добавил он.

По словам эксперта, сегодня, чтобы иметь оптимальный доход, люди часто работают по совместительству. Есть риск, что ради трудоустройства людей старшего возраста, работодатели будут пресекать эту практику на предприятии.

Скорректировать терминологию

При проведении пенсионной реформы необходимо обратить внимание на терминологию, в частности, на "обидные для граждан" определения "пенсия по старости" и "период дожития", считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Люди в 60 и в 65 лет - не старики, нельзя использовать такой термин, как "период дожития", а то скоро мы возраст после 80 лет будем называть "возрастом злостного уклонения от смерти", - сказал он, комментируя предложение правительства РФ по пенсионной реформе. Федотов считает, что вопросы терминологии крайне важны, поскольку они влияют на психологическое восприятие реформы

Глава СПЧ также считает важным провести разъяснительную работу с населением. "Только объяснив полезность реформы, можно ее проводить, чтобы общество сказало: "Да, мы хотим эту реформу", - подчеркнул он.

Федотов выразил надежду на то, что законодатели обратят внимание на положения, "амортизирующие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан". "Надеюсь, законодатели при принятии соответствующих законопроектов учтут необходимость амортизирующих норм для отдельных категорий граждан, например, для тех, кто работает во вредных условиях, для военнослужащих и т. д.", - пояснил он.