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Профицит федерального бюджета за январь - май 2018 года составил 1,2% ВВП

Экономика и бизнес
14 июня, 18:22 дата обновления: 14 июня, 18:31 UTC+3

По данным Минфина, профицит составил 458,8 млрд рублей

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в январе - мае 2018 года исполнен с профицитом 1,2% ВВП, или 458,8 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.

Объем доходов бюджета в январе - мае составил 6, 912 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы - 3,174 трлн рублей, а ненефтегазовые - 3,737 трлн рублей.

Расходы были на уровне 6,453 трлн рублей. Наибольшие расходы бюджета пришлись на социальную политику - 1,950 трлн рублей и на национальную оборону - 1,289 трлн рублей. В предыдущий период, в январе - апреле 2018 года бюджет был исполнен с профицитом 0,6% ВВП, или 181,3 млрд рублей.

За весь 2017 год бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,5% ВВП против плановых 2,5% ВВП.

В проекте поправок в бюджет - 2018 Минфин прогнозирует профицит на уровне 0,5% ВВП. Первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов не исключал, что в ходе осенних поправок планируемый показатель может быть увеличен.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщал ТАСС, что профицит федерального бюджета по итогам 2018 года возможен, если цена на нефть весь год будет находиться в диапазоне $60-70 за баррель.

Минэкономразвития также ожидает профицит федерального бюджета РФ в 2018 году, прогнозируя его уровень в 1,2% ВВП при текущих ценах на нефть.

Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 году.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Кудрин, Алексей Леонидович
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