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Власти Удмуртии намерены объединить все дорожные предприятия для возможной продажи

Экономика и бизнес
14 июня, 18:32 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 14, июня. /ТАСС

Первый вице-премьер правительства региона отметил, что республика находится в поиске потенциального инвестора

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ИЖЕВСК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены объединить все республиканские дорожные предприятия для последующей возможной продажи. Об этом в четверг сообщи журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

"Изначально хотели вместе объединить <…> все (районные) дорожные предприятия <…> сначала к дорожному предприятию "Ижевское", а потом уже ДП "Ижевское" с "Удмуртавтодор". И если все-таки будет принято решение юридически закрепленное, <...> о том, что объединенная компания будет продаваться, то продаваться она будет только стратегическому инвестору, то есть тому, кто занимается профильной деятельностью", - сказал Свинин.

По его словам, объединенное предприятие становится более ликвидным, поскольку снижаются издержки. Он отметил, что республика находится в поиске потенциального инвестора.

"Нужен стратег, тот, кто не развалит и не сломает потом планы по реконструкции дорожной отрасли республики <…> Вероятно, если решение будет приниматься, то республика в этом активе останется, чтобы контролировать в том числе органы управления", - отметил он.

Свинин уточнил, что все республиканские дорожные предприятия планируется консолидировать в ДП "Ижевское" в октябре этого года, после чего оно будет акционировано, также в акционерное общество переведут "Удмуртавтодор". По его словам, вопрос о слиянии этих предприятии примут в течение полугода.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова, что в республике ведется работа по объединению двух дорожных предприятий - "Удмуртавтодор" и "ДП Ижевское". В кулуарах Петербургского международно-экономического форума (ПМЭФ) руководитель региона сообщил, что Удмуртия планирует выручить от продажи 50% компании 2,5-3 млрд рублей.

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