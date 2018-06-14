Власти Удмуртии нашли инвестора для бывшего объекта по уничтожению химоружия в Кизнере

ИЖЕВСК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии нашли потенциального инвестора для площадки бывшего объекта по уничтожению химического оружия в поселке Кизнер. Об этом в четверг журналистам рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

"Собственником площадок является Министерство промышленности и торговли РФ. Мы ожидаем в июле представителей Минпромторга вместе с потенциальными инвесторами здесь у нас на обеих площадках (в Кизнере и в Камбарке). Соответственно после этого собственник будет принимать решение. Потенциального инвестора мы к площадке нашли", - сказал он.

Свинин отметил, что на площадках бывших объектов по уничтожению химоружия в Удмуртии можно запустить производственный кластер. "Появится там Казанский пороховой завод - наверное, неплохо", - сказал он.

Председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 27 сентября 2017 года сообщал, что Казанский пороховой завод планируют разместить на месте объекта уничтожения химоружия в поселке Кизнер в Удмуртии.

Федеральную целевую программу "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" приняли в 1996 году, с 2002 по 2013 годы в России отркыли семь объектов по утилизации химоружия, в том числе два в Удмуртии - в Камбарке и в Кизнере. Последний боеприпас уничтожили 27 сентября 2017 года на спецобъекте в удмуртском поселке Кизнер.

Общий объем уничтоженных запасов химоружия на территории РФ составил 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ. В 2018 году планируется провести работы по битумированию реакционных масс и переработке промышленных отходов, а с 2019 года проводить работы по ликвидации последствий деятельности по уничтожению химоружия.