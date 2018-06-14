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В Брянской области задержали более 65 тонн зараженных фруктов и овощей из Турции

Экономика и бизнес
14 июня, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Экспертизу проводили специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 65 тонн фруктов и овощей из Турции, зараженных средиземноморской плодовой мухой и цветочным трипсом, запретили ввозить на таможенном посту "Новые Юрковичи" в Брянской области. После проведенных экспертиз принято решение вернуть продукцию стране-поставщику, сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

"Установлено, что более 19,8 тонны персиков, 6,5 тонны абрикосов, 1,9 тонны нектаринов заражены средиземноморской плодовой мухой. Еще примерно по 19 тонн клубники и томатов забракованы из-за обнаруженного калифорнийского цветочного трипса", - сообщили в пресс-службе.

Выявленные насекомые относятся к категории опасных вредителей плодовых культур и цветов, способны переносить вирусы растений.

Недоброкачественная продукция выявлена на таможенном посту "Новые Юрковичи", экспертизу проводили специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. Отправителями грузов указаны шесть турецких компаний, реализация фруктов и овощей предполагалась в нескольких регионах России. "Чтобы не допустить распространения выявленных вредителей, подкарантинная продукция возвращена экспортерам", - отметили в пресс-службе.

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