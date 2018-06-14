Аудитор: оценка активов "Росгосстраха" разошлась с реальной на 12,7 млрд рублей в 2016 г.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый аудитор "Росгосстраха" - компания EY (ранее Ernst & Young) - в ходе аудита отчетности за 2016 год выявил, что стоимостная оценка ряда активов и величины резервов не соответствовала их реальной стоимости. Об этом ТАСС сообщил представитель "Росгосстраха" (с 2017 года у компании новый собственник - банк "Открытие").

"В частности, аудитор усомнился в стоимости объекта недвижимости - головного офиса Росгосстраха - по мнению аудитора, в отчетности компании она превышала справедливую стоимость на 4,8 млрд рублей. Также, у аудитора возникли замечания к оценке общей величины страховых резервов и оценочных обязательств на начало 2017 года, которые, по его мнению, были недооценены на 6,1 млрд рублей. Отдельные замечания были сформулированы по дебиторской задолженности, нематериальным и прочим активам, которые не были обесценены в достаточном объеме - необходимое обесценение подобных активов должно было составить порядка 1,8 млрд рублей", - сообщил представитель компании.

На покрытие этих убытков (по итогам 2015-2017 годов финансовая "дыра" составила более 100 млрд рублей) инвестиций от предыдущего собственника не поступало, сообщили в компании.

Накануне бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров заявил, что в 2015 году продал компанию "РГС-Жизнь", чтобы покрыть убытки от ОСАГО в 2015-2016 годах. Он также сказал, что к отчетности "Росгосстраха" "нет вопросов ни с резервами, ни с активами, ни обесценения - вообще ничего нет".