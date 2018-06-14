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Астраханские фермеры начали выращивать клубнику по адыгейской технологии

Экономика и бизнес
14 июня, 19:00 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 14, июня. /ТАСС

Министр сельского хозяйства региона отметил, что благодаря новой технологии клубнику в следующем году планируют собрать как минимум на месяц раньше

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АСТРАХАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области начали выращивать на 5 га клубнику по адыгейской технологии, которая позволяет собирать урожай в более ранние сроки. Рассаду клубники привезли из Италии, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"У нас пять хозяйств общаются с адыгейскими аграриями и начали в этом году выращивать клубнику под их четким руководством. Посадили порядка 5 га клубники, на следующий год получим первый полноценный урожай. Рассаду привезли из Италии в замороженном виде, специалисты ее проверили, нареканий не было", - сказал Галкин.

По его словам, при адыгейской технологии используется капельное орошение, а также временные теплицы. Благодаря этому клубнику в Астраханской области на следующий год планируют собрать как минимум на месяц раньше - в конце апреля. Кроме того, она будет более крупная, значит, более привлекательная для покупателя. До этого клубнику в регионе выращивали только в открытом грунте на площади примерно 6 га.

Региональный министр добавил, что астраханские аграрии все активнее выращивают салат кочанный. Если в 2011 году его урожай собирали фермеры в Приволжском районе, то сейчас салат выращивают еще в четырех районах, в том числе в самом северном - Ахтубинском.

"Начали выращивать салат в 2011 году, и первый урожай был около 600 тонн. В прошлом году собрали уже почти 3 тыс. тонн, прогноз на этот год - около 3,5 тыс. тонн. Причем расширяется и география поставок: если раньше работали только с московской компанией, то сейчас поставляем салат в Тюмень, в Новосибирск, в Челябинск, в Екатеринбург и в Санкт-Петербург", - отметил Галкин.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в регионе работают около 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств. Климатические условия - преимущественно теплые весна и осень, жаркое лето - позволяют фермерам региона собирать урожай некоторых культур вплоть до ноября. В прошлом году местные аграрии собрали 1,7 млн тонн овощей (в 2016 этот показатель составлял около 1,5 млн тонн). Около 70% произведенной растениеводческой продукции реализуется за пределами области.

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