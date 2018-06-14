Европол с уважением отнесся к решению "Касперского" о заморозке сотрудничества

ГААГА, 14 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Европейское полицейское агентство (Европол) с уважением относится к решению разработчика антивирусных решений "Лаборатория Касперского" прекратить участие в инициативе No More Ransom ("Нет вымогательству"). Об этом сообщила ТАСС официальный представитель организации Тине Холлевут.

"Мы уважаем это решение", - сказала она, напомнив, что сама инициатива направлена на то, чтобы помочь жертвам вирусов-вымогателей восстановить зашифрованные данные, не платя преступникам выкуп. "Инициатива No More Ransom насчитывает в настоящее время более 100 партнеров по всему миру, - отметила Холлевут. - В настоящее время между участниками платформы начались обсуждения относительно того, как продолжать работу [без участия "Лаборатории Касперского"]".

Официальный представитель также напомнила, что между Европолом и "Касперским" в 2014 году был подписан меморандум о взаимопонимании, и российская компания является членом консультативной группы по безопасности в интернете Европейского центра по борьбе с киберпреступностью. Кроме того, в прошлом "Лаборатория Касперского" проводила тренинги для персонала Европола по анализу сложных вредоносных программ. В то же время сама организация не пользовалась программным обеспечением компании.

"Борьба с киберпреступностью не может вестись одним сектором, она требует государственно-частного партнерства для успешного противостояния угрозам, - подчеркнула Холлевут. - С учетом этого Европол работает с широким кругом партнеров, действующих в этой области. И мы признательны "Лаборатории Касперского" за поддержку, которую она нам оказывала на протяжении долгих лет".

Ранее российская компания сообщила в Instagram, что прекращает сотрудничество с Европолом и проектом No More Ransom в связи с одобрением Европарламентом резолюции, в которой рекомендуется прекратить использование продуктов "Касперского" в ЕС в рамках политики информационной безопасности. Ранее от продуктов "Лаборатории Касперского" приняли решение отказаться власти США и Нидерландов.