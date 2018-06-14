Эксперт: возобновляемая энергетика сближается по цене с традиционной генерацией

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Возобновляемая энергетика сближается по цене с традиционными источниками энергии, так как уменьшается уровень капитальных затрат - ключевого фактора, определяющего стоимость единицы энергии. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович.

Накануне АО "Администратор торговой системы" подвела итоги отбора проектов возобновляемой энергетики, запланированных к вводу в 2019-2023 году. Конкуренция проходила между инвесторами в проектах ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). При этом наибольшие объемы ветрогенерации выиграл "Фонд развития ветроэнергетики", созданный Роснано и Фортум.

"Возобновляемая энергетика сближается по цене с традиционными источниками. Уровень капитальных затрат, то есть ключевого фактора, определяющего стоимость единицы энергии, опустился даже ниже среднеевропейских показателей. Это можно объяснить внушительными объемами портфеля проектов основного победителя конкурса - Фонда Роснано-Фортум, что позволит использовать эффект масштаба при строительстве ветропарков", - сказал Сидорович.

Кроме того, по его словам, технологический партнер Фонда, датская компания Vestas, является мировым лидером в производстве ветроустановок и обладает международным опытом локализации. По итогам конкурса расчетная величина приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) снизилась до вполне конкурентоспособных по мировым меркам величин.

"Нормативный" коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), принятый в РФ для объектов ветроэнергетики, составляет 27%. При этом Россия обладает наибольшим в мире ветроэнергетическим потенциалом, в стране существуют регионы, позволяющие работать с более высокими коэффициентами использования мощности. Если применить в расчетах КИУМ, равный 35%, величина LCOE вплотную приблизится к показателям новых парогазовых установок даже с учетом внутрироссийских ("субсидируемых") цен на природный газ", - пояснил эксперт.

При этом для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии в России, по мнению Сидоровича, необходимо поставить четкие цели на период до 2030-2035 годов. В настоящее время цели развития ВИЭ в России являются "скромными" по сравнению с западными странами. Например, по итогам 2017 года 19 государств уже имели установленную мощность ветроэнергетики, превышающую российский целевой показатель на 2024 год, напомнил эксперт.