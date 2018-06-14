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Группа "Ташир" инвестирует $90 млн в распределительные сети Армении

Экономика и бизнес
14 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Уточняется, что средства будут направлены на модернизацию системы учета электроэнергии, а также на ремонт и строительство распределительных сетей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская группа компаний "Ташир", владеющая ЗАО "Электрические сети Армении", планирует инвестировать в строительство и модернизацию распределительных сетей Армении.

"В планах инвестора инвестировать порядка $90 млн в модернизацию системы учета электроэнергии, ремонт и строительство распределительных сетей Армении" - говорится в материалах к встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с армянским коллегой Николом Пашиняном в Москве.

Кроме того, дочерняя компания российского холдинга Polimetal International ООО "Полиарм" намерена продолжить геологоразведочные и технологические работы на месторождении золота и меди Личкваз-Тэм, следует из материалов. "Полиарм" купила в 2015 году 100% акций армянской компании, владеющей лицензией на это месторождение.

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Пашинян, Никол Воваевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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