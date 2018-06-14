Пять участков дорог могут отремонтировать в Волгограде на сэкономленные средства

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Процедуры торгов помогли сэкономить около 185 млн рублей при заключении контрактов на ремонт дорог в Волгоградской области по госпрограмме "Безопасные и качественные дороги России", которые планируется направить на ремонт еще пяти участков, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов во время рабочего визита в Волгоград в четверг.

"По [волгоградской] агломерации заключены все контракты. Более того, идет экономия <…> в сумме 185 млн рублей", - сказал Астахов.

Он уточнил, что сохранить эти средства удалось благодаря аукциону, когда потенциальные подрядчики "снижают стоимость и в результате такой борьбы получается экономия денежных средств". Сейчас согласовывается возможность потратить сэкономленные деньги на ремонт пяти дорожных объектов, которые изначально в плане на 2018 год не значились.

Астахов также отметил, что в прошлом году агломерация (город Волгоград на правом берегу реки Волги и город Волжский - на левом) была в числе лидеров госпрограммы.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" стартовала в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она реализуется в 38 агломерациях с численностью населения более 500 тыс. жителей (кроме Московской и Санкт-Петербургской) и предусматривает повышение процента дорог, соответствующих нормативам, и снижение количества ДТП.