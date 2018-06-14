В "Росгосстрахе" заявили, что в 2017 году не получали средств от продажи "РГС Жизнь"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Росгосстрах" в 2017 году не получала средств от бывшего владельца Данила Хачатурова от продажи в 2015 году компании "Росгосстрах Жизнь", сообщил ТАСС представитель "Росгосстраха" (в 2017 году контроль над компанией был передан банку "ФК Открытие"), отвечая на вопрос, получала ли компания какие-либо средства от предыдущего собственника от продажи страховщика жизни.

"Мы ничего об этом не знаем. Ни в какой форме, ни в каком объеме, никуда эти средства были направлены", - сказал он, уточнив, что речь идет о 2017 годе, и не ответив на вопрос, поступали ли средства в 2015-2016 годах. Накануне Хачатуров заявил, что продал компанию "РГС Жизнь" в конце 2015 года президенту ПФК ЦСКА Евгению Гинеру, так как "убытки от ОСАГО 2015-2016 годов чем-то надо было закрыть" (по итогам 2016 года убыток "Росгосстраха" по МСФО составил 33,3 млрд рублей). Он также сообщил, что Гинер приобрел опцион, оформив владение по английскому праву, и на протяжении 2015-2016 годов средства от продажи компании поступали постепенно, по мере того как "выбиралась" опционная форма владения. Бенефициаром "РГС Жизни" в отчетности компании значится давний партнер Хачатурова Алхас Сангулия.

Утрата "Росгосстрахом" регуляторного капитала в 2015-2017 годах составила более 100 млрд рублей, 106 млрд рублей составила финансовая помощь ЦБ, "а от предыдущего собственника (господина Хачатурова) никакие средства или инвестиции на покрытие этих убытков не поступали", заявили в компании.

В мае 2016 года (тогда собственником был Хачатуров) "Росгосстрах" получил от акционера безвозмездный вклад в размере 1,7 млрд рублей, сообщал страховщик. В "Росгосстрахе" не ответили на вопрос, были ли эти средства получены от продажи "РГС Жизнь". Связаться с Хачатуровым не удалось.

Летом 2017 года Хачатуров передал контроль над убыточным "Росгосстрахом" банку "ФК Открытие", а прибыльная компания "РГС Жизнь" в сделку не вошла. При этом "Росгосстрах Жизнь" исторически не входила в периметр группы "Росгосстраха", а в апреле 2018 года "хозяином" "РГС Жизни" объявил себя Гинер. Вместе с "Росгосстрахом" Хачатуров бесплатно передал "ФК Открытие" еще ряд активов - РГС банк, НПФ РГС и 2 тыс. объектов недвижимости, сообщил он также в среду.

"Когда мы подошли к 2017 году, было уже очевидно, что 30-35 млрд рублей будет убытка по ОСАГО в 2017 году. Денег таких я уже найти не мог", - сказал он на пресс-конференции. Поэтому он "пришел в ЦБ с бизнес-планом (...) и с инвестором, который был готов работать с "Росгосстрахом" ("Открытие")".