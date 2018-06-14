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Кудрин объяснил повышение НДС потерей доходов бюджета от падения цен на нефть с 2014 года

Экономика и бизнес
14 июня, 19:54 дата обновления: 14 июня, 20:42 UTC+3

Глава Счетной палаты напомнил, что в начале 2014 года цены на нефть были в диапазоне $110-100 за баррель, в настоящее время они находятся на уровне $76

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета в результате падения цен на нефть с 2014 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".

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Правительство РФ на заседании 14 июня предложило повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года.

"Это [повышение НДС] также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, как бы мы ни хотели, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были $110-100 [за баррель], сегодня они $76, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федерального, и бюджетов субъектов РФ", - рассказал Кудрин.

"Во-вторых, доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые, - отметил он. - И доля [нефтяных] доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы".

По словам Кудрина, "пока другие налоги не предполагается повышать".

Ранее Кудрин выступал против повышения налогов, в том числе НДС, предлагая избежать этого с помощью смягчения бюджетного правила. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, направляются в резервы. Базовая цена марки Urals - $40 за баррель в ценах 2017 года, она ежегодно индексируется на 2% с 2018 года.

Кудрин настаивал на повышении цены отсечения до $45 за баррель. В противном случае, по его мнению, правительству придется рассматривать возможность повышения налогов, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом РФ в майском указе. Однако в правительстве такой вариант не поддерживали.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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