Отсрочка выплат учителям и врачам при досрочной пенсии составит до 8 лет в рамках реформы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Отсрочка в пенсионных выплатах у работников сферы образования и здравоохранения после достижения необходимого трудового стажа для выхода на льготную пенсию в рамках новой пенсионной реформы составит от одного года до восьми лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

В четверг правительство РФ одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Согласно законопроекту, особые условия будут у педагогических, медицинских, творческих работников: стаж для выхода на льготную пенсию сохраняется, но возраст выхода на досрочную пенсию будет повышен пошагово на восемь лет.

"Сейчас данным категориям работников [педагогические, медицинские, творческие работники] необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет, в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право [назначить "досрочную" пенсию] можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, работники этих сфер деятельности, приобретая право на досрочную пенсию в 2019 году, смогут начать получать выплаты в 2020 году, получая право на досрочную пенсию в 2020 году - смогут начать получать выплаты в 2022 году, и так пошагово переходный период будет продолжаться до 2026 года. То есть те, кто в 2026 году получит право на досрочную пенсию, начнут получать выплаты в 2034 году, спустя восемь лет.