Кудрин: повышение пенсионного возраста принесет бюджету 1 трлн рублей в год к 2024 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в России принесет федеральному бюджету дополнительно около 1 трлн рублей в год к 2024 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".

"К 2024 году это будет примерно, если в нынешних ценах говорить, 1 трлн рублей в год. Но значительная часть, если не больше, этих средств пойдет на повышение пенсий, вот в чем дело", - сказал Кудрин. Он отметил, что пополнение бюджета в результате пенсионной реформы будет постепенным - в первые годы эффект может превысить 100 млрд рублей.

Кроме того, глава Счетной палаты поделился прогнозом по росту уровня жизни пенсионеров: "По нашей оценке, до 2030 года уровень жизни пенсионеров вырастет на треть. То есть просто они станут больше получать благ, услуг, покупать товаров. Их пенсия станет более весомой на треть". Он пояснил, что повышение пенсии измеряется "не в номинальном выражении, а с учетом того, что это реально будет выражаться в количестве и качестве товаров и услуг".

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.