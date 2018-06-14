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Лагард: глава минфина США считает прогноз МВФ слишком пессимистичным

Экономика и бизнес
14 июня, 20:37 дата обновления: 14 июня, 21:23 UTC+3

Ранее был опубликован доклад, посвященный перспективам развития экономики США

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Глава МВФ Кристин Лагард

Глава МВФ Кристин Лагард

© AP Photo/Markus Schreiber

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин считает среднесрочный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) в отношении американской экономики "слишком пессимистичным". С такими словами в четверг выступила глава МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне в связи с публикацией доклада, посвященного перспективам развития экономики США.

"Во время консультаций с министром Мнучиным он четко заявил, что считает наш прогноз на среднесрочную перспективу слишком пессимистичным. Честно говоря, я надеюсь, он прав", - отметила она.

Лагард указала на "радужные перспективы" развития американской экономики в краткосрочной перспективе - "в течение следующих нескольких лет". "Мы прогнозируем, что экономический рост в этом году составит почти 3%, но в среднесрочной перспективе он будет сокращаться", - отметила глава МВФ, добавив, что по сравнению с прошлым годом американская экономика выглядит заметно лучше.

По ее словам, в среднесрочной перспективе американская экономика столкнется с "несколькими рисками". Так, "запланированное повышение дефицита федерального бюджета на данном этапе [...] может спровоцировать более быстрый, чем ожидалось, рост инфляции". "Это будет сопровождаться более быстрым ростом процентых ставок, что может привести к повышению волатильности рынков как в США, так и за рубежом. Мы уже начинаем видеть проявления таких негативных последствий в некоторых странах с формирующимся рынком, и это, возможно, еще не конец", - отметила Лагард, подчеркнув, что фонд выполняет свою важную роль по предостережению от такого рода рисков.

Кроме того, меры по стимулированию бюджета, по ее мнению, могут привести к "более быстрому росту импорта, более высокому торговому дефициту и дефициту счета внешних текущих операций в США". В результате такой ситуации может произойти укрепление доллара. При этом все эти риски, как подчеркивает глава МВФ, "могут привести к росту глобальных дисбалансов - проблеме, которая уже давно вызывает у Фонда обеспокоенность".

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