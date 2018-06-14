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Россия и Саудовская Аравия договорились расширить кооперацию для стабилизации энергорынков

Экономика и бизнес
14 июня, 20:49 дата обновления: 14 июня, 21:04 UTC+3

Стороны отметили, что стремление к сбалансированному рынку поддерживается достаточным предложением

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Королевство Саудовская Аравия и Российская Федерация договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе, говорится в совместном заявлении министра энергетики РФ Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Стороны также договорились работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуры для взаимодействия, а также пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти.

Стороны намерены руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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