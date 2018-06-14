Первое чтение законопроектов по пенсионной реформе может состояться 19 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты по пенсионной реформе 19 июля в случае, если они будут внесены правительством сразу после трехсторонней комиссии 16 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.

"В случае, если законопроекты будут внесены сразу после заседания трехсторонней комиссии 16 июня, то Совет Думы может рассмотреть их на ближайшем заседании в понедельник, 18 июня, и направить в рассылку на месяц", - сказал парламентарий. "Тогда будет возможно их рассмотрение в первом чтении 19 июля", - пояснил он.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сказал, что законопроект о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться в субботу, 16 июня, на встрече трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Правительство на заседании 14 июня одобрило законопроект, предусматривающий повышения срока выхода на пенсию. В настоящее время этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом "предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что палата может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении, затем он будет проходить широкое обсуждение. Он подтверждал, что документ будет обсуждаться с полным соблюдением всех регламентных процедур и сроков и без какой-либо спешки.