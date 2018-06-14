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Глава РФПИ: продление кооперации России и Саудовской Аравии стабилизирует цены на нефть

Экономика и бизнес
14 июня, 21:25 UTC+3

Кирилл Дмитриев назвал решение о продлении сотрудничества "историческим"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Продление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией и институционализация соглашения ОПЕК+ приведут к стабилизации цен на нефть и росту мировой экономики. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам совместного коммюнике министров энергетики двух стран.

"Решение России и Саудовской Аравии рекомендовать 24-м ведущим странам - производителям нефти продление и институционализацию соглашения ОПЕК+ является поистине историческим", - заявил Дмитриев.

По его мнению, соглашение ОПЕК+ привело к стабилизации нефтяных цен и устойчивому росту мировой экономики. "Продление партнерства между Россией, Саудовской Аравией и другими странами на долгие годы позволит увеличить инвестиции в энергетику, приведет к предсказуемости нефтяных цен для производителей и поставщиков и является очень позитивным для роста мировой экономики", - заявил он.

Саудовская Аравия и РФ в четверг договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе, а также работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуры для взаимодействия и пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти.

Как сказано в совместном коммюнике, принципом также является общая ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка. Стороны намерены поддерживать инвестиции в нефтегазовый сектор для удовлетворения растущего спроса на нефть и компенсацию естественного снижения добычи, а также инвестировать в энергетический сектор для повышения энергоэффективности и устойчивости мировой экономики, параллельно ускоряя технологический прогресс.

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