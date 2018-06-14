Лагард заявила, что в торговой войне нет победителей

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в четверг, что в торговой войне, вызванной повышением таможенных пошлин, не бывает победителей. С такими словами она выступила на пресс-конференции в Вашингтоне в связи с публикацией доклада, посвященного перспективам развития экономики США.

"Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон", - отметила она.

Лагард подчеркнула, что введение Вашингтоном пошлин может привести к определенным рискам. "Односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и даже оказаться контрпродуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы [...] Кроме того, нельзя недооценивать макроэкономическое влияние", - сказала глава Фонда.

По ее словам, к серьезным последствиям приведет ситуация, при которой не только Соединенные Штаты, но и другие страны, в особенности Канада и ЕС, начнут вводить таможенные пошлины. "Поэтому мы призываем США к конструктивной работе со своими торговыми партнерами, чтобы урегулировать разногласия в сферах торговли и инвестиций, не прибегая к пошлинам и другим мерам по ограничению импорта", - заключила Лагард.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками. ЕС заявил, что введет ответные меры с начала июля, и уже инициировал разбирательство по данному вопросу в ВТО.