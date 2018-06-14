Правительство готовит самую масштабную за последние годы налоговую реформу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство готовится к самой масштабной за последние годы налоговой реформе, которая предусматривает отмену и упрощение "сложных" налогов и параллельный перенос налоговой нагрузки на более простые и понятные косвенные налоги.

"Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят, во-первых, обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и, во-вторых, поддержать экономический рост, будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства", - заявил на заседании 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Он настоял на скорейшем внесении соответствующих законопроектов в Госдуму.

Самыми значимыми переменами в налоговой сфере станут повышение ставки НДС на 2 процентных пункта - до 20%, налоговый маневр в "нефтянке", отмена налога на движимое имущество и налогового режима для консолидированной группы налогоплательщиков, заморозка на уровне 30% все страховых взносов.

"Готовящийся налоговый пакет правительства предусматривает набор решений по компенсации эффекта от повышения НДС и снижению налоговой нагрузки", - рассказал о компенсационных мерах первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Эксперты опасаются инфляционных скачков и следующего за ними поднятия ключевой ставки ЦБ из-за повышения НДС. Однако представители власти уверены, негативное влияние изменений не будет существенным. А вот позитивные изменения, такие как снижение налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, отмену механизма КГН будут существенными. При этом власти обещали, что после реализации реформы с 2019 года налоговая система шесть лет не будет меняться.

Рост НДС и инфляция

"Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены", - заявил Медведев.

В частности, речь идет о пониженных ставках налога в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

"Повышение НДС - наименее рискованный вариант с точки зрения роста фискальной нагрузки и негативных последствий для бизнеса и населения. Конечно, будет некоторый всплеск инфляции, но хотелось бы, чтобы правительство и ЦБ удержали ключевую ставку, поскольку от этого зависит ставка для заемщиков. Очень важно удержать инфляцию на уровне не больше 4%", - сказал Шохин ТАСС, комментируя одобренные в четверг кабмином налоговые реформы.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов, как и министр финансов, уверен, что ЦБ не придется повышать ключевую ставку в новых условиях, инфляция удержится около целевого показателя.

С критикой роста НДС выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, такое увеличение ставки налога несет риски в первую очередь для перерабатывающей промышленности. "Существует простая цепочка причин и следствий: инвестиции - расширение производства - новые рабочие места - хорошие зарплаты. Но в современной России невыгодно производить: общие издержки компаний растут, рентабельность падает", - отметил он.

Нефтяные маневры

В пакет налоговых законов войдет и маневр в нефтегазовой отрасли. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых, нефти и газового конденсата. Маневр будет осуществляться в течение шести лет с 2019 года.

"Проводя налоговый маневр, мы, конечно, не можем не учитывать рисков повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны. Чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьезных новаций и соответствующих механизмов", - подчеркнул Медведев.

С 1 июня снижены акцизы на бензин и дизельное топливо. А для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы, изменится структуру распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Та часть этих поступлений, которая пойдет в региональные дорожные фонды, вырастет, но уменьшится часть, которая раньше шла в федеральный бюджет.

Основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли будут сформированы на следующей неделе, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Перемены во благо

Кроме крупных изменений, правительство предусмотрело ряд мер, которые должны упростить налоговую систему и улучшить администрирование налогов. Так, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за три года налогов, что дает право на ускорение возмещения НДС с 7 до 2 млрд рублей.

Предусматривается снижение нагрузки на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС. Так же кабмин намерен отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество.

"Мы будем и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых предпринимателей. Решение о создании условий по улучшению администрирования и снижении административной нагрузки позволит нам снизить налоговую нагрузку и административную нагрузку на самозанятых, индивидуальных предпринимателей", - сказал Силуанов.

Бесповоротный отказ от КГН

Еще одна мера, которая должна упростить работу бизнеса, это отмена контроля за трансфертными ценами внутри страны. Контроль за трансфертным образованием был введен в РФ в 2012 году. Тогда ФНС поручили контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен. Такие перемены должны существенно снизить административную нагрузку на бизнес и сократить отчетность в Федеральную налоговую службу, уверены эксперты.

В связи с этим кабмин решил отказаться с 2023 года от налогового режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), используемых российскими холдингами. КГН является добровольным объединением организаций, которое создается для уплаты налога на прибыль с совокупного финансового результата всей группы. В настоящее время в России зарегистрировано более 15 консолидированных групп налогоплательщиков, в их числе такие крупнейшие российские компании, как "Роснефть", "Северсталь", "Газпром", "Лукойл", "Новатэк" и "Мечел".

"Принимая это решение заранее, мы должны сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части консолидированных групп налогоплательщиков", - отметил Медведев.

В 2014 году, когда вводился институт КГН, некоторые губернаторы обратили внимание правительства на то, что из-за введения КГН поступления в региональные бюджеты от налога на прибыль снизились, и предложили отменить такую схему налогообложения.

Тогда с региональными руководителями не согласился Минфин, по расчетам которого от введения механизма консолидированной группы налогоплательщиков выиграли 53 региона, а более половины потерь пришлось на Москву и Ханты-Мансийский автономный округ. Тем не менее было принято решение ввести мораторий на создание новых КГН до 1 января 2016 года, потом мораторий был продлен до 2018 года.

22% по пенсионным взносам навсегда

Еще одним важным решением, которое давно ждал бизнес, стала фиксация на нынешнем уровне страховых взносов. Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной, и по идее с 2021 года она прекращает действовать, нагрузка вырастает до 34%. Впрочем, Силуанов дал понять, что льгота, скорее всего, будет продлена.

"Правительство также предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", - пояснил Силуанов.

Ранее неоднократно звучали призывы вернуться от системы страховых взносов к единому социальному налогу, однако кабмин дал понять, что пока не отказывается от страховой системы.

До 2010 года сбором единого социального налога (ЕСН) занималась Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Пенсионным фондом России (ПФР), но после его замены на страховые взносы эти полномочия перешли к ПФР (также собирает взносы на медицинское страхование) и Фонду социального страхования. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешло к Федеральной налоговой службе. Именно тогда и возобновились разговоры о возврате к ЕСН.