Правительство готовит самую масштабную за последние годы налоговую реформу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство готовится к самой масштабной за последние годы налоговой реформе, которая предусматривает отмену и упрощение "сложных" налогов и параллельный перенос налоговой нагрузки на более простые и понятные косвенные налоги.
"Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят, во-первых, обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и, во-вторых, поддержать экономический рост, будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства", - заявил на заседании 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Он настоял на скорейшем внесении соответствующих законопроектов в Госдуму.
Самыми значимыми переменами в налоговой сфере станут повышение ставки НДС на 2 процентных пункта - до 20%, налоговый маневр в "нефтянке", отмена налога на движимое имущество и налогового режима для консолидированной группы налогоплательщиков, заморозка на уровне 30% все страховых взносов.
"Готовящийся налоговый пакет правительства предусматривает набор решений по компенсации эффекта от повышения НДС и снижению налоговой нагрузки", - рассказал о компенсационных мерах первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Эксперты опасаются инфляционных скачков и следующего за ними поднятия ключевой ставки ЦБ из-за повышения НДС. Однако представители власти уверены, негативное влияние изменений не будет существенным. А вот позитивные изменения, такие как снижение налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, отмену механизма КГН будут существенными. При этом власти обещали, что после реализации реформы с 2019 года налоговая система шесть лет не будет меняться.
"Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены", - заявил Медведев.
В частности, речь идет о пониженных ставках налога в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
"Повышение НДС - наименее рискованный вариант с точки зрения роста фискальной нагрузки и негативных последствий для бизнеса и населения. Конечно, будет некоторый всплеск инфляции, но хотелось бы, чтобы правительство и ЦБ удержали ключевую ставку, поскольку от этого зависит ставка для заемщиков. Очень важно удержать инфляцию на уровне не больше 4%", - сказал Шохин ТАСС, комментируя одобренные в четверг кабмином налоговые реформы.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов, как и министр финансов, уверен, что ЦБ не придется повышать ключевую ставку в новых условиях, инфляция удержится около целевого показателя.
С критикой роста НДС выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, такое увеличение ставки налога несет риски в первую очередь для перерабатывающей промышленности. "Существует простая цепочка причин и следствий: инвестиции - расширение производства - новые рабочие места - хорошие зарплаты. Но в современной России невыгодно производить: общие издержки компаний растут, рентабельность падает", - отметил он.
В пакет налоговых законов войдет и маневр в нефтегазовой отрасли. Речь идет об отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и о параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых, нефти и газового конденсата. Маневр будет осуществляться в течение шести лет с 2019 года.
"Проводя налоговый маневр, мы, конечно, не можем не учитывать рисков повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны. Чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьезных новаций и соответствующих механизмов", - подчеркнул Медведев.
С 1 июня снижены акцизы на бензин и дизельное топливо. А для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы, изменится структуру распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Та часть этих поступлений, которая пойдет в региональные дорожные фонды, вырастет, но уменьшится часть, которая раньше шла в федеральный бюджет.
Основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли будут сформированы на следующей неделе, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Кроме крупных изменений, правительство предусмотрело ряд мер, которые должны упростить налоговую систему и улучшить администрирование налогов. Так, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за три года налогов, что дает право на ускорение возмещения НДС с 7 до 2 млрд рублей.
Предусматривается снижение нагрузки на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС. Так же кабмин намерен отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество.
"Мы будем и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых предпринимателей. Решение о создании условий по улучшению администрирования и снижении административной нагрузки позволит нам снизить налоговую нагрузку и административную нагрузку на самозанятых, индивидуальных предпринимателей", - сказал Силуанов.
Еще одна мера, которая должна упростить работу бизнеса, это отмена контроля за трансфертными ценами внутри страны. Контроль за трансфертным образованием был введен в РФ в 2012 году. Тогда ФНС поручили контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен. Такие перемены должны существенно снизить административную нагрузку на бизнес и сократить отчетность в Федеральную налоговую службу, уверены эксперты.
В связи с этим кабмин решил отказаться с 2023 года от налогового режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), используемых российскими холдингами. КГН является добровольным объединением организаций, которое создается для уплаты налога на прибыль с совокупного финансового результата всей группы. В настоящее время в России зарегистрировано более 15 консолидированных групп налогоплательщиков, в их числе такие крупнейшие российские компании, как "Роснефть", "Северсталь", "Газпром", "Лукойл", "Новатэк" и "Мечел".
"Принимая это решение заранее, мы должны сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части консолидированных групп налогоплательщиков", - отметил Медведев.
В 2014 году, когда вводился институт КГН, некоторые губернаторы обратили внимание правительства на то, что из-за введения КГН поступления в региональные бюджеты от налога на прибыль снизились, и предложили отменить такую схему налогообложения.
Тогда с региональными руководителями не согласился Минфин, по расчетам которого от введения механизма консолидированной группы налогоплательщиков выиграли 53 региона, а более половины потерь пришлось на Москву и Ханты-Мансийский автономный округ. Тем не менее было принято решение ввести мораторий на создание новых КГН до 1 января 2016 года, потом мораторий был продлен до 2018 года.
Еще одним важным решением, которое давно ждал бизнес, стала фиксация на нынешнем уровне страховых взносов. Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной, и по идее с 2021 года она прекращает действовать, нагрузка вырастает до 34%. Впрочем, Силуанов дал понять, что льгота, скорее всего, будет продлена.
"Правительство также предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", - пояснил Силуанов.
Ранее неоднократно звучали призывы вернуться от системы страховых взносов к единому социальному налогу, однако кабмин дал понять, что пока не отказывается от страховой системы.
До 2010 года сбором единого социального налога (ЕСН) занималась Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Пенсионным фондом России (ПФР), но после его замены на страховые взносы эти полномочия перешли к ПФР (также собирает взносы на медицинское страхование) и Фонду социального страхования. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешло к Федеральной налоговой службе. Именно тогда и возобновились разговоры о возврате к ЕСН.