ЦБ опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.

Это первый шаг по ранее анонсированной ЦБ реформе тарификации в ОСАГО, говорится а сообщении регулятора. Как ранее сообщал ТАСС, в качестве первого этапа предполагается расширение коридора базового тарифа для легковых авто физических лиц: максимальная ставка будет повышена с 4 тыс. 118 рублей до 4 тыс. 942 рублей, минимальная ставка будет понижена с 3 тыс. 432 до 2 тыс. 746 рублей.

Полисы подешевеют для водителей мотоциклов и мотороллеров, а также для авто юридических лиц. Верхняя граница коридора снижается для мотоциклов и мотороллеров на 10,9% и составит 694 - 1 тыс. 47 рублей. а также легковых автомобилей юридических лиц (снижается на 5,7%, ставка составит 2 тыс. 58 - 2 тыс. 911 рублей)

Территориальные коэффициенты ЦБ оставит без изменений.

Другие критерии

Указание предусматривает также реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ, скидка за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии). Планируется перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО).

"В момент вступления в силу данных изменений (1 января 2019 года) для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений", - говорится в сообщении ЦБ.

Это позволит закрепить страховую историю за каждым водителем (сейчас человек может иметь один КБМ как водитель и еще один - как владелец транспортного средства), отмечают в ЦБ.

Как ранее сообщал ТАСС, ЦБ также вводит новую систему коэффициентов по стажу и возрасту водителя. Будет введена более детальная градация по этому параметру: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения коэффициента будут снижены, а для молодых и неопытных - повышены (в пределах 4,5%).

Замечания по проекту указания ЦБ принимает до 20 июня. Указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.