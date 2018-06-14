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Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке

Экономика и бизнес
14 июня, 22:10 дата обновления: 14 июня, 22:34 UTC+3

На встрече также обсуждались итоги работы "Роснефти" в 2017 году

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Об этом сообщил официальный сайт кабмина.

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"В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин", - говорится в сообщении правительства.

"Также обсуждались итоги деятельности компании "Роснефть" за 2017 год, крупные текущие и перспективные проекты компании", - отметили в кабмине.

В апреле в РФ стал резко дорожать бензин. С начала года он прибавил в цене на 8%, дизтопливо - на 8,5%. Власти назвали причиной рост цен на нефть, из-за которого нефтекомпании нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и обязало нефтекомпании "заморозить" цены на бензин и дизель, а также увеличить поставки на внутренний рынок РФ. В случае дальнейшего роста цен власти пообещали повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

На прошлой неделе Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал дешеветь впервые с конца марта. О снижении цен на бензин заявила и Федеральная антимонопольная служба

Нефтяная компания "Роснефть" по итогам 2017 года увеличила добычу нефти и конденсата на 7,3% до 225,5 млн т, углеводородов - на 6,3% - до 281,7 млн т нефтяного эквивалента. Добыча газа "Роснефти" в 2017 году выросла на 2%, до 68,4 млрд куб. м.

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