Глава МИД Канады заявила, что работа по перезаключению NAFTA будет продолжаться все лето

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Канада и США будут продолжать попытки перезаключить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в течение всего текущего лета. Об этом в четверг заявила журналистам в Вашингтоне глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Мы можем продолжать работу [по перезаключению договора], и мы намерены усиленно работать над этим все лето", - цитирует ее телеканал CTV. Это заявление Фриланд сделала после встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Глава МИД добавила, что ее беседа с Лайтхайзером "прошла в конструктивном ключе".

Ранее сообщалось, что Фриланд 13-14 июня будет находиться в Вашингтоне, где проведет ряд встреч, в том числе с американскими сенаторами по вопросам, касающимся торговых отношений Канады и Соединенных Штатов.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Американский президент Дональд Трамп намерен пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за соглашения США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры между Канадой, США и Мексикой продолжаются с августа 2017 года.