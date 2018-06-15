WSJ: Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, американский лидер перед этим провел совещание, в частности, с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.