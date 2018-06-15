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Резидент ТОР "Беринговский" обеспечит свежими овощами населенные пункты юга Чукотки

Экономика и бизнес
15 июня, 2:14 UTC+3

В Беринговском появятся две теплицы общей площадью 1200 кв. м. для выращивания помидоров, огурцов, укропа, петрушки и щавеля

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ТАСС, 15 июня. Новый резидент ТОР "Беринговский" обеспечит свежими овощами четыре населенных пункта юга Чукотки, планируемый валовый сбор продукции превысит 16 тонн в год, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу директор Фонда экономики и прямых инвестиций Чукотки Ольга Плотникова.

"Резидент построит в Беринговском две теплицы общей площадью 1200 кв. м. для выращивания помидоров, огурцов, укропа, петрушки, щавеля. Планируемый валовый сбор продукции составит 16,18 тонн в год. Ее будут реализовывать в четырех населенных пунктах юга Чукотки - в поселке Беринговский, селах Алькатваам, Мейныпильгыно и Хатырка", - рассказала собеседница агентства.

Теплицы построят в 2018 году, а выращивание овощей начнется в 2019 году. На плановую производственную мощность резидент ООО "Гавриила" выйдет к 2021 году. Для реализации проекта будут организованы шесть рабочих мест для жителей поселка Беринговский. Общая сумма инвестиционных затрат достигнет около 20 млн рублей.

В планах развития резидента - открытие птицеводческой и свиноводческой ферм. В четырех населенных пунктах, которые будут снабжаться свежими овощами, проживает более 1600 человек. Собственное производство обеспечит продовольственную безопасность населенных пунктов и снизит стоимость продукции, которая завозится на юг Чукотки морем в сезон летней навигации и по зимникам зимой.

Сейчас на территории опережающего развития "Беринговский" зарегистрированы 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей.

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