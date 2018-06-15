Резидент ТОР "Беринговский" обеспечит свежими овощами населенные пункты юга Чукотки

ТАСС, 15 июня. Новый резидент ТОР "Беринговский" обеспечит свежими овощами четыре населенных пункта юга Чукотки, планируемый валовый сбор продукции превысит 16 тонн в год, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу директор Фонда экономики и прямых инвестиций Чукотки Ольга Плотникова.

"Резидент построит в Беринговском две теплицы общей площадью 1200 кв. м. для выращивания помидоров, огурцов, укропа, петрушки, щавеля. Планируемый валовый сбор продукции составит 16,18 тонн в год. Ее будут реализовывать в четырех населенных пунктах юга Чукотки - в поселке Беринговский, селах Алькатваам, Мейныпильгыно и Хатырка", - рассказала собеседница агентства.

Теплицы построят в 2018 году, а выращивание овощей начнется в 2019 году. На плановую производственную мощность резидент ООО "Гавриила" выйдет к 2021 году. Для реализации проекта будут организованы шесть рабочих мест для жителей поселка Беринговский. Общая сумма инвестиционных затрат достигнет около 20 млн рублей.

В планах развития резидента - открытие птицеводческой и свиноводческой ферм. В четырех населенных пунктах, которые будут снабжаться свежими овощами, проживает более 1600 человек. Собственное производство обеспечит продовольственную безопасность населенных пунктов и снизит стоимость продукции, которая завозится на юг Чукотки морем в сезон летней навигации и по зимникам зимой.

Сейчас на территории опережающего развития "Беринговский" зарегистрированы 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей.