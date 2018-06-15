Эксперты: Сингапур может стать одним из главных экономических партнеров КНДР

СИНГАПУР, 15 июня. /ТАСС/. Сингапур может стать одним из главных экономических партнеров Пхеньяна в случае успешной реализации договоренностей, достигнутых по итогам саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказали местные эксперты в пятницу на страницах газеты The Straits Times.

"Ким Чен Ын остался под глубоким впечатлением от экономического развития, городского планирования Сингапура. И он отметил, что есть чему поучиться у этого государства в различных сферах", - указал профессор Лю Хун, который возглавляет Школу социальных наук при Наньянском технологическом университете. "Уверен, что лидер КНДР очень благодарен сингапурским властям за их ключевую роль в подготовке и проведению саммита, поэтому Сингапуру может быть предоставлена одна из приоритетных возможностей для развития сотрудничества", - добавил эксперт.

Профессор также провел параллели с визитом в республику в 1978 году китайского политика и реформатора Дэн Сяопина, после чего КНР начал перенимать сингапурский опыт, между странами было установлено тесное экономическое взаимодействие. Хотя до того момента отношения между странами были напряжены.

Управляющая транспортной компании Crucial Perspective Коррина Пнг отмечает, что в случае постепенного открытия рынка КНДР сингапурские предприятия имеют хорошие перспективы по сотрудничеству в транспортной, логистических сферах, а также в области развития городской инфраструктуры. "Конечно, - предупредила она, - имеются высокие риски, ключевыми из которых является политическая неопределенность и непрозрачное законодательство. Корпорации, разрабатывающие долгосрочные инвестиционные планы, также должны учитывать все геополитические риски".

Ким Чен Ын впервые побывал в Сингапуре 10-12 июня, где он принял участие в саммите КНДР - США. Кроме того, он встречался с премьер-министром Ли Сянь Лунем, а также посетил несколько городских объектов. В тоже время министр финансов страны Хэн Сви Кит на следующий день после саммита заявил, что Сингапур готов возобновить торгово-экономическое сотрудничество с Пхеньяном после установления мира и стабильности на Корейском полуострове, а также снятия санкций. По состоянию на 2015 год товарооборот двух стран составлял около $29 млн, таким образом Сингапур занимал 6-ю строчку в списке крупнейших торговых партнеров КНДР. Однако, как признал в понедельник Ли Сянь Лун, в связи с санкциями ООН, введенными в отношении Пхеньяна в конце прошлого года, торговля резко упала до уровня $520 тыс.