"Дочка" Росатома планирует изготовить ключевое оборудование для Курской АЭС-2 к 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Компания АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) планирует изготовить к 2020 году ключевое оборудование для Курской АЭС-2. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "АЭМ-технологии".

"Для Курской АЭС компания "АЭМ-технологии" изготовит первый реактор нового поколения - ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный, информатизированный). Завершение изготовления ключевого оборудования для первого блока Курской АЭС-2 запланировано на начало 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

В Волгодонском филиале компании прошла штамповка днища корпуса реактора, ведется механическая обработка зоны патрубков верхнего полукорпуса реактора и плиты для блока защитных труб. Также ведутся работы по изготовлению комплектов парогенераторов.

Петрозаводский филиал компании изготовит для Курской станции емкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, компенсатор давления трубные узлы главного циркуляционного трубопровода, корпуса главных циркуляционных насосов.

О Курской АЭС-2

Курская АЭС-2 - станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 действующей атомной станции. Физический пуск энергоблока № 1 Курской АЭС-2 намечен на конец 2022 года, энергоблока № 2 - на конец 2023 года.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.

Курская АЭС входит в первую тройку равных по мощности крупнейших атомных станций страны. Она вырабатывает 96% всей электроэнергии в области.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.

Акционерное общество "АЭМ-технологии", основанное в 2007 году в структуре АО "Атомэнергомаш", является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В структуре компании - инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки - филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске (Карелия) и филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).