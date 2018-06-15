ЦБ отозвал лицензию у банка "Воронеж"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России приказом от 15 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк Воронеж", являющейся участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня банк занимал 211-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в результате проведения банком "Воронеж" "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне 2018 года "Воронеж" осуществлял сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ, отмечается в сообщении.

Как сообщает регулятор, Банк России неоднократно применял в отношении "Воронежа" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в связи с чем соответствующая информация будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк "Воронеж" являлся расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг, говорится в сообщении. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от 15 июня аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО "Банк Воронеж" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк "Воронеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.