Тарасенко: Приморский край заинтересован в масштабных совместных проектах с Китаем

ХАРБИН /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края заинтересованы в реализации совместных с Китаем крупномасштабных проектов, имеющих глобальное значение. Об этом заявил журналистам в пятницу врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

"Сотрудничество между двумя регионами [Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай)] поддерживается на высоком уровне, потому что обе стороны заинтересованы в развитии торговли, которая выступает в качестве основополагающего направления совместного развития наших стран, - подчеркнул он, выступая в ходе 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. - По примеру двух регионов можно добиться очень многого, реализовать интересные проекты. Мы заинтересованы в создании совместного порта, в строительстве скоростных дорог, формировании совместных проектов в области сельского хозяйства: нас интересуют глобальные [масштабные] проекты".

По словам Тарасенко, Харбинская ярмарка имеет крайне большое значение для развития России и КНР. "Чем больше проходит таких дружественных мероприятий, ярмарок, в которых заложен большой потенциал для развития бизнеса, а он в наше время диктует правила игры, тем больше мы можем выиграть в мире путем совместных усилий", - подчеркнул он. Врио губернатора отметил, что путем эффективного использования взаимных преимуществ РФ и Китай могут создать серию конкурентных продуктов, пользующихся высоким спросом на международных рынках.

29-я Харбинская ярмарка открылась в четверг и продлится до 19 июня. Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, на ней будет представлено более 2,4 тыс. стендов. В ярмарке принимает участие около 1,4 тыс. компаний, в том числе почти 500 некитайских предприятий из 38 государств и регионов мира. По данным организаторов, для того, чтобы принять участие в запланированных мероприятиях, регистрацию прошли свыше 16 тыс. экспонентов и посетителей из 49 стран.